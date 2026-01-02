Ричмонд
G1: Болсонару выписан из больницы и вернётся в тюрьму

Экс-президент Бразилии выписан из больницы и вернётся в тюрьму после нескольких операций.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару выписан из больницы и возвращается в тюрьму, где продолжит отбывать наказание. Об этом сообщает новостной портал G1.

После проведения всех необходимых процедур состояние Болсонару стало стабильным, что позволило ему покинуть стационар.

Защитники экс-президента подали ходатайство о переводе его под домашний арест, однако Верховный суд отклонил эту просьбу. Таким образом, Болсонару продолжит отбывать срок в исправительном учреждении.

Напомним, 70-летний бывший президент Бразилии в среду впервые покинул тюрьму, где находился с конца ноября, чтобы пройти операцию по удалению паховой грыжи в больнице DF Star в Бразилиа. В субботу врачи провели дополнительную операцию для лечения повторяющейся икоты.

