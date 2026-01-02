Ричмонд
Мадуро назвал Венесуэлу жертвой колумбийской наркоторговли

Мадуро: Венесуэла является жертвой наркоторговцев Колумбии.

Источник: © РИА Новости

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 янв — РИА Новости. Венесуэла — жертва колумбийской наркоторговли, весь кокаин, который перемещается в регионе, производится этой страной, сообщил президент Николас Мадуро.

«У нас прекрасная модель борьбы с наркоторговлей и криминальными бандами. Весь кокаин, который перемещается в регионе, производится в Колумбии. Мы — жертвы колумбийской наркоторговли. И эта (ситуация возникла) не сегодня», — сказал Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету, трансляция велась в Telegram Мадуро.

«Поскольку они не могут обвинить Венесуэлу во владении оружием массового поражения, не могут нас обвинить во владении ядерным оружием, химическим оружием, то придумали обвинение (в наркоторговле — ред.). И в США знают, что это ложь», — отметил президент.

В июле 2025 года госсекретарь США Марко Рубио выдвинул обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, утверждая, что тот якобы является главой венесуэльского «Картеля солнц». В результате Мадуро был обвинён в распространении наркотиков на территории Соединённых Штатов.

Каракас отверг обвинения США в наркотрафике, заявив, что именно после изгнания Управления по борьбе с наркотиками DEA в 2005 году Венесуэла добилась убедительных результатов в борьбе с преступными структурами — арестов, ликвидации преступных сетей и установления контроля за границами и побережьем.

