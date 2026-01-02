Дмитриев задался вопросом об освещении западными СМИ трагедии в Хорлах

«Осветит ли это какое-нибудь традиционное СМИ?» — говорится в его сообщении в X (бывш. Twitter).
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщил, что в Хорлах 24 человека погибли в результате удара тремя украинскими беспилотниками по кафе и гостинице. Шестеро пострадавших, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Президент РФ Владимир Путин 1 января заслушал доклад Сальдо о ситуации в связи с ударом ВСУ и о ходе следственных действий и согласился с тем, что данное преступление по жестокости, бесчеловечности и цинизму такое же, как сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года. Позднее администрация Херсонской области опубликовала первый список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах, среди которых один несовершеннолетний.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что западные государства следуют тактике «стратегического молчания», при которой можно годами не видеть теракты Киева. Она также усомнилась в «чистоплотности» сомневающихся.