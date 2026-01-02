Дмитриев задался вопросом об освещении западными СМИ трагедии в Хорлах

Президент РФ Владимир Путин 1 января заслушал доклад Сальдо о ситуации в связи с ударом ВСУ и о ходе следственных действий и согласился с тем, что данное преступление по жестокости, бесчеловечности и цинизму такое же, как сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года. Позднее администрация Херсонской области опубликовала первый список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах, среди которых один несовершеннолетний.