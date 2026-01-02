Ричмонд
Стубб в кривом галстуке опозорился во время дерзкой речи о России

Президент Финляндии Александр Стубб выступил в новогоднем обращении с кривым и мятом галстуком. Галстук главы государства оказался перекошенным. На это сразу обратили внимание зрители, пишет газета Iltalehti, называя такую неряшливость позором.

По словам журналистов, это уже не первый подобный случай. Издание напомнило, что в 2024 году Стубб уже появлялся с неровным галстуком во время визита в Эстонию.

«Если бы сам президент не заметил, что галстук перекручен, можно было бы предположить, что помощник посчитал бы его ровным», — отметила финский стилист Сохви Найман.

В своём обращении Стубб заявил, что отношения между Хельсинки и Москвой изменились бесповоротно. Он подчеркнул, что связь с Россией претерпела кардинальные перемены, но выразил уверенность — мир на Украине сейчас ближе, чем раньше.

