Стубб в кривом галстуке опозорился во время дерзкой речи о России

По словам журналистов, это уже не первый подобный случай. Издание напомнило, что в 2024 году Стубб уже появлялся с неровным галстуком во время визита в Эстонию.
«Если бы сам президент не заметил, что галстук перекручен, можно было бы предположить, что помощник посчитал бы его ровным», — отметила финский стилист Сохви Найман.
В своём обращении Стубб заявил, что отношения между Хельсинки и Москвой изменились бесповоротно. Он подчеркнул, что связь с Россией претерпела кардинальные перемены, но выразил уверенность — мир на Украине сейчас ближе, чем раньше.
