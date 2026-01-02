Ричмонд
Маск заявил, что победа радикальных левых станет для США концом

Илон Маск заявил, что США грозит конец в случае победы радикальных левых сил.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что победа радикальных левых сил может иметь для США крайне негативные последствия. По его мнению, особую угрозу представляет их подход к решению миграционных вопросов.

Поводом для комментария стала публикация пользователя в социальной сети X*, в которой утверждалось, что Маск оказывает финансовую поддержку республиканцам с целью помочь Дональду Трампу усилить позиции перед ноябрьскими промежуточными выборами.

В ответ бизнесмен выразил обеспокоенность возможной политикой радикальных левых, указав на риски роста нелегальной миграции и связанных с ней злоупотреблений, которые, по его оценке, способны кардинально изменить облик страны.

Ранее Маск заявил, что нелегальная миграция представляет угрозу для демократической системы США и может привести к установлению власти одной политической силы.

