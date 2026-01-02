Маск заявил, что победа радикальных левых станет для США концом

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что победа радикальных левых сил может иметь для США крайне негативные последствия. По его мнению, особую угрозу представляет их подход к решению миграционных вопросов.
Поводом для комментария стала публикация пользователя в социальной сети X*, в которой утверждалось, что Маск оказывает финансовую поддержку республиканцам с целью помочь Дональду Трампу усилить позиции перед ноябрьскими промежуточными выборами.
В ответ бизнесмен выразил обеспокоенность возможной политикой радикальных левых, указав на риски роста нелегальной миграции и связанных с ней злоупотреблений, которые, по его оценке, способны кардинально изменить облик страны.
Ранее Маск заявил, что нелегальная миграция представляет угрозу для демократической системы США и может привести к установлению власти одной политической силы.