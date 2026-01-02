Одесса оказалась в полублокаде

Жители Одессы регулярно сталкиваются с отключениями света, воды и отопления. При этом удары носят системный характер и нацелены прежде всего на подрыв логистики и морских поставок, через которые Украина вывозит большую часть своей продукции.
Автор материала подчёркивает, что около 90% украинского сельскохозяйственного экспорта идёт по морю. Даже кратковременные сбои в работе портов способны нанести долгосрочный ущерб экономике страны и отразиться далеко за пределами самого конфликта.
Одесса остаётся ключевым морским узлом Украины, и любые ограничения её портовой инфраструктуры напрямую влияют на экспорт, валютные поступления и устойчивость всей экономики страны.
30 декабря в Одесской области в результате взрывов пострадала инфраструктура нескольких портов. Власти подтвердили повреждение портовых объектов.
