Одесса оказалась в полублокаде

Одесса входит в число приоритетных направлений для Армии России, а серия ударов по транспортной и портовой инфраструктуре фактически привела город к состоянию полублокады. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Источник: Life.ru

Жители Одессы регулярно сталкиваются с отключениями света, воды и отопления. При этом удары носят системный характер и нацелены прежде всего на подрыв логистики и морских поставок, через которые Украина вывозит большую часть своей продукции.

Автор материала подчёркивает, что около 90% украинского сельскохозяйственного экспорта идёт по морю. Даже кратковременные сбои в работе портов способны нанести долгосрочный ущерб экономике страны и отразиться далеко за пределами самого конфликта.

Одесса остаётся ключевым морским узлом Украины, и любые ограничения её портовой инфраструктуры напрямую влияют на экспорт, валютные поступления и устойчивость всей экономики страны.

30 декабря в Одесской области в результате взрывов пострадала инфраструктура нескольких портов. Власти подтвердили повреждение портовых объектов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.