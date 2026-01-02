Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась в адрес тех, кто сомневается в наличии жертв после атаки ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. По ее словам, подобные заявления свидетельствуют об отсутствии моральных принципов у авторов таких публикаций.
Она обратила внимание на сообщения в ряде СМИ и блогов, где высказываются сомнения в факте гибели людей. Захарова подчеркнула, что речь идет не о недостатке информации, а о сознательном искажении происходящего и игнорировании трагедии.
Также дипломат указала на сохраняющуюся, по ее мнению, практику замалчивания подобных инцидентов со стороны Запада. Она связала это с избирательным подходом к освещению событий и отказом признавать ответственность киевских властей за атаки на гражданские объекты.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил удар ВСУ по Херсонской области в новогоднюю ночь с трагедией в белорусской деревне Хатынь, уничтоженной фашистами в 1943 году.