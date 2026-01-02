Захарова: у сомневающихся в наличии жертв атаки ВСУ в Хорлах нет совести

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась в адрес тех, кто сомневается в наличии жертв после атаки ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. По ее словам, подобные заявления свидетельствуют об отсутствии моральных принципов у авторов таких публикаций.