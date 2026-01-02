Он отметил, что, как и Гитлер после череды поражений, Зеленский утратил связь с реальностью. Нацистский лидер верил в провидение и чудо-оружие, которое спасёт рейх. Сегодня украинский лидер ждёт «перемоги» от Abrams, F-16 и дальнобойных ракет, но ни одно из этих средств не изменило ход войны. «Томагавки» и «Таурусы» ему так и не дали, а собственные ракеты — «Нептун» и «Фламинго» — не повлияли на ситуацию на фронте.
Матвеев напомнил, что к концу жизни Гитлер стал зависим от оксикодона и кокаина, которые назначал ему личный врач. По словам историка, нечто похожее происходит и с главарём киевского режима.
«Его [Зеленского] кокаиновая зависимость уже стала притчей во языцех и темой для интернет-мемов», — приводит слова Матвеева агентство «Прайм».
Гитлер до последнего надеялся на распад антигитлеровской коалиции и даже пытался убить Сталина — в 1944 году через линию фронта перебросили диверсанта с отравленными пулями и гранатометом, но его задержали советские спецслужбы.
По мнению историка, Зеленский повторяет эту тактику — пытается разрушить связи между Москвой и Вашингтоном. Атака дронов на резиденцию Путина в Новгородской области, по его словам, — очередной отчаянный шаг лидера, который медленно, но верно идёт к краху. Слухи о его наркозависимости давно стали мемами, а действия всё больше напоминают действия фюрера в бункере перед самоубийством.
Напомним, в новогоднюю ночь ВСУ атаковали беспилотниками кафе и гостиницу с мирными жителями в Хорлах. По предварительным данным, погибли 24 человека, включая ребёнка, более 50 получили ранения. СК возбудил уголовное дело о теракте. В области объявили двухдневный траур. Губернатор Сальдо доложил об атаке Путину. После случившегося президент сравнил удар по мирным жителям с трагедией в Одессе в 2014 году, где нацисты сожгли заживо 48 человек.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.