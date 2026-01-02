Иран предложил продавать два вида вооружения за криптовалюту

В публикации уточняется, что это один из первых известных случаев, когда страна публично заявляет о готовности принимать криптовалюту в качестве оплаты за экспорт стратегической военной техники. Так, власти стремятся обойти западные финансовые ограничения. Кроме того, ведомство готово заключать бартерные сделки.