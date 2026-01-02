Ричмонд
В Одессе засняли погоню самолёта ВСУ за «Геранью»

В Одессе появились кадры погони украинского самолёта Як-52 за российским беспилотником БМ-35 — уменьшённой версией «Герани», также известной как «Италмас».

Источник: Life.ru

Погоня Як-52 за «Геранью» в Одессе. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ілля Айзін.

Оба аппарата прилетели со стороны моря и с громким рёвом пролетели низко над съёмочной точкой. Женщина с телефоном в руках метались по лестнице — то спускалась, то бежала вверх, восклицая: «Что делать?!».

После этого оба летательных средства скрылись за зданиями города. Кто одержал верх в этой схватке, неизвестно.

Ранее западные СМИ сообщили, что Одесса оказалась в состоянии полублокады из-за наступления российских войск. По данным The Wall Street Journal, город входит в число приоритетных целей для Армии России. Серия ударов по портам и транспортной инфраструктуре резко ограничила возможности функционирования Одессы как логистического узла.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.