В Одессе засняли погоню самолёта ВСУ за «Геранью»

Погоня Як-52 за «Геранью» в Одессе. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ілля Айзін.
Оба аппарата прилетели со стороны моря и с громким рёвом пролетели низко над съёмочной точкой. Женщина с телефоном в руках метались по лестнице — то спускалась, то бежала вверх, восклицая: «Что делать?!».
После этого оба летательных средства скрылись за зданиями города. Кто одержал верх в этой схватке, неизвестно.
Ранее западные СМИ сообщили, что Одесса оказалась в состоянии полублокады из-за наступления российских войск. По данным The Wall Street Journal, город входит в число приоритетных целей для Армии России. Серия ударов по портам и транспортной инфраструктуре резко ограничила возможности функционирования Одессы как логистического узла.
