У Дмитриева появился неожиданный вопрос к СМИ после теракта в Хорлах

Атака произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Украинские беспилотники нанесли удар по гражданским объектам в момент новогодних мероприятий. В результате погибли 24 человека, среди них был ребенок. Еще около 30 получили ранения различной степени тяжести.