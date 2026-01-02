У Дмитриева появился неожиданный вопрос к СМИ после теракта в Хорлах

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев публично задался вопросом, обратят ли западные медиа внимание на трагедию в Херсонской области, произошедшую в новогоднюю ночь.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству прокомментировал атаку беспилотников на кафе и гостиницу в поселке Хорлы, сделав репост публикации одного из блогеров. В записи Дмитриев усомнился, что случившееся получит отражение в традиционных западных средствах массовой информации.
Атака произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Украинские беспилотники нанесли удар по гражданским объектам в момент новогодних мероприятий. В результате погибли 24 человека, среди них был ребенок. Еще около 30 получили ранения различной степени тяжести.
По данным региональных властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к стремительному распространению огня и фактически сорвало эвакуацию находившихся внутри людей.
В России произошедшее квалифицировали как целенаправленный удар. Отмечалось, что атака была нанесена во время новогоднего обращения президента страны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.
