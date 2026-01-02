Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова жестко ответила сомневающимся в жертвах удара по Херсонской области

В МИД России отреагировали на попытки поставить под сомнение гибель мирных жителей после атаки беспилотников на кафе и гостиницу в Херсонской области в новогоднюю ночь.

В МИД России отреагировали на попытки поставить под сомнение гибель мирных жителей после атаки беспилотников на кафе и гостиницу в Херсонской области в новогоднюю ночь.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что у тех, кто сомневается в наличии погибших, отсутствует совесть. Соответствующую позицию она изложила в своем Telegram-канале, комментируя публикации в ряде СМИ и блогах.

По данным российских властей, в ночь на 1 января украинские беспилотники целенаправленно нанесли удар по месту, где жители Херсонской области встречали Новый год. Три дрона атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы на побережье Черного моря практически одновременно с боем курантов. В результате удара погибли 24 человека, более 50 получили ранения различной степени тяжести.

В МИД указали, что разговоры о «неустановленных жертвах» являются попыткой уйти от очевидных фактов. Захарова обратила внимание на давно применяемую на Западе практику игнорирования терактов, когда речь идет о действиях киевских властей. По ее оценке, тактика многолетнего «стратегического молчания» в подобных случаях по-прежнему используется.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что удар по мирным жителям в новогоднюю ночь расценивается как проявление неонацистской идеологии и целенаправленной ненависти.

О произошедшем теракте губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину по телефону.

Читайте также: Обнародованы имена погибших при ударе дронов по кафе и гостинице в Хорлах.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше