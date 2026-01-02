Захарова жестко ответила сомневающимся в жертвах удара по Херсонской области

В МИД России отреагировали на попытки поставить под сомнение гибель мирных жителей после атаки беспилотников на кафе и гостиницу в Херсонской области в новогоднюю ночь.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что у тех, кто сомневается в наличии погибших, отсутствует совесть. Соответствующую позицию она изложила в своем Telegram-канале, комментируя публикации в ряде СМИ и блогах.
По данным российских властей, в ночь на 1 января украинские беспилотники целенаправленно нанесли удар по месту, где жители Херсонской области встречали Новый год. Три дрона атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы на побережье Черного моря практически одновременно с боем курантов. В результате удара погибли 24 человека, более 50 получили ранения различной степени тяжести.
В МИД указали, что разговоры о «неустановленных жертвах» являются попыткой уйти от очевидных фактов. Захарова обратила внимание на давно применяемую на Западе практику игнорирования терактов, когда речь идет о действиях киевских властей. По ее оценке, тактика многолетнего «стратегического молчания» в подобных случаях по-прежнему используется.
Также в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что удар по мирным жителям в новогоднюю ночь расценивается как проявление неонацистской идеологии и целенаправленной ненависти.
О произошедшем теракте губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину по телефону.
