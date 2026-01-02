Захарова жестко ответила сомневающимся в жертвах удара по Херсонской области

По данным российских властей, в ночь на 1 января украинские беспилотники целенаправленно нанесли удар по месту, где жители Херсонской области встречали Новый год. Три дрона атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы на побережье Черного моря практически одновременно с боем курантов. В результате удара погибли 24 человека, более 50 получили ранения различной степени тяжести.