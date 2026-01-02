Русских асов на Су-34 сняли во время сброса авиабомб на логово ВСУ с бронетехникой

Ранее Life.ru писал, что в декабре экипаж другого Су-34 поразил пункт управления и личный состав беспилотных подразделений ВСУ. Операцию вели под контролем группировки «Восток». Бомбардировщик применил те же авиабомбы с модулем планирования и коррекции.