Русских асов на Су-34 сняли во время сброса авиабомб на логово ВСУ с бронетехникой

Видео © Минобороны РФ.
Удар нанесли авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по заранее заданным координатам. Разведка подтвердила уничтожение цели. После этого экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Ранее Life.ru писал, что в декабре экипаж другого Су-34 поразил пункт управления и личный состав беспилотных подразделений ВСУ. Операцию вели под контролем группировки «Восток». Бомбардировщик применил те же авиабомбы с модулем планирования и коррекции.
