Русских асов на Су-34 сняли во время сброса авиабомб на логово ВСУ с бронетехникой

Лётчики сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 атаковали скопление личного состава и бронетехники ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: Life.ru

Видео © Минобороны РФ.

Удар нанесли авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по заранее заданным координатам. Разведка подтвердила уничтожение цели. После этого экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее Life.ru писал, что в декабре экипаж другого Су-34 поразил пункт управления и личный состав беспилотных подразделений ВСУ. Операцию вели под контролем группировки «Восток». Бомбардировщик применил те же авиабомбы с модулем планирования и коррекции.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.