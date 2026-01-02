Зеленского обвинили в унижении Польши

Автор материала считает, что польские власти продолжают тратить огромные средства по просьбе Киева, несмотря на отсутствие реальных перспектив вернуть эти деньги. Поддержка Украины, по мнению издания, превратилась в одностороннее финансирование без гарантий и смысла. Журналист также усомнился в логике разговоров о будущих компенсациях.