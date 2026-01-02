Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленского обвинили в унижении Польши

Поездка Владимира Зеленского в Польшу обернулась унижением для Варшавы и ударом по польской дипломатии. К такому выводу пришёл портал Mysl Polska, резко раскритиковав итоги визита.

Источник: Life.ru

Автор материала считает, что польские власти продолжают тратить огромные средства по просьбе Киева, несмотря на отсутствие реальных перспектив вернуть эти деньги. Поддержка Украины, по мнению издания, превратилась в одностороннее финансирование без гарантий и смысла. Журналист также усомнился в логике разговоров о будущих компенсациях.

«Репарации, которые гарантирует этот предполагаемый “займ”, выплачивает проигравшая сторона, а Киев проигрывает эту войну», — говорится в статье.

Ранее Польша неоднократно заявляла о значительных объёмах финансовой и военной помощи Украине. По оценкам польских СМИ, общая сумма поддержки исчисляется десятками миллиардов евро и вызывает всё больше вопросов внутри страны. От Киева требуют снести памятники Степану Бандере, увязав этот шаг с дальнейшей поддержкой Украины со стороны Польши.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.