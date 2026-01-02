Автор материала считает, что польские власти продолжают тратить огромные средства по просьбе Киева, несмотря на отсутствие реальных перспектив вернуть эти деньги. Поддержка Украины, по мнению издания, превратилась в одностороннее финансирование без гарантий и смысла. Журналист также усомнился в логике разговоров о будущих компенсациях.
«Репарации, которые гарантирует этот предполагаемый “займ”, выплачивает проигравшая сторона, а Киев проигрывает эту войну», — говорится в статье.
Ранее Польша неоднократно заявляла о значительных объёмах финансовой и военной помощи Украине. По оценкам польских СМИ, общая сумма поддержки исчисляется десятками миллиардов евро и вызывает всё больше вопросов внутри страны. От Киева требуют снести памятники Степану Бандере, увязав этот шаг с дальнейшей поддержкой Украины со стороны Польши.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.