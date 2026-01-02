Ричмонд
«Мы готовы!» Мадуро предложил Трампу сделку

Венесуэла готова вести переговоры с США по соглашению о борьбе с наркотрафиком, но только при условии серьёзного подхода. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету. Трансляцию опубликовали в его Telegram-канале.

«Правительство США это знает, потому что мы многим его представителям говорили, что если они хотят серёзно обсудить соглашение по борьбе с наркоторговлей, мы готовы», — подчеркнул Мадуро.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия официально поддержала законное правительство Венесуэлы и президента Николаса Мадуро. Министерство иностранных дел РФ заявило, что вокруг страны намеренно нагнетают напряжённость. Особенно тревожными в Москве считают односторонние решения Вашингтона, которые угрожают международному судоходству.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
