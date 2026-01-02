«Правительство США это знает, потому что мы многим его представителям говорили, что если они хотят серёзно обсудить соглашение по борьбе с наркоторговлей, мы готовы», — подчеркнул Мадуро.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия официально поддержала законное правительство Венесуэлы и президента Николаса Мадуро. Министерство иностранных дел РФ заявило, что вокруг страны намеренно нагнетают напряжённость. Особенно тревожными в Москве считают односторонние решения Вашингтона, которые угрожают международному судоходству.
