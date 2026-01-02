Ричмонд
Во Франции предрекли Зеленскому «месть» Трампа за атаку на резиденцию Путина

Новые атаки украинских беспилотников могут привести к тому, что Владимир Зеленский лишится поддержки президента США Дональда Трампа, который нацелен на мирное урегулирование. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, говоря о налёте дронов ВСУ на резиденцию российского лидера Владимира Путина.

По его мнению, действия Киева противоречат тем договорённостям, о которых Зеленский, по собственным словам, говорил с Трампом во Флориде. Филиппо считает, что украинский лидер действует под влиянием европейских союзников, но тем самым вступает в прямое противоречие с позицией Вашингтона. Французский политик предупредил, что такая линия поведения ведёт к опасной эскалации.

«Это просто приведёт к взрыву ситуации», — заявил он, добавив, что происходящее должно стать сигналом для Евросоюза о необходимости как можно скорее выйти из конфликта.

В ночь на 29 декабря Киев попытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области с применением десятков беспилотников, однако атака была отражена силами ПВО. После этого в Москве заявили о пересмотре переговорной позиции, а ряд мировых лидеров выразили возмущение произошедшим. Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что этот инцидент его глубоко шокировал. Он добавил: «Слава богу, мы не дали Украине “Томагавки”.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

