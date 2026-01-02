По его мнению, действия Киева противоречат тем договорённостям, о которых Зеленский, по собственным словам, говорил с Трампом во Флориде. Филиппо считает, что украинский лидер действует под влиянием европейских союзников, но тем самым вступает в прямое противоречие с позицией Вашингтона. Французский политик предупредил, что такая линия поведения ведёт к опасной эскалации.
«Это просто приведёт к взрыву ситуации», — заявил он, добавив, что происходящее должно стать сигналом для Евросоюза о необходимости как можно скорее выйти из конфликта.
В ночь на 29 декабря Киев попытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области с применением десятков беспилотников, однако атака была отражена силами ПВО. После этого в Москве заявили о пересмотре переговорной позиции, а ряд мировых лидеров выразили возмущение произошедшим. Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что этот инцидент его глубоко шокировал. Он добавил: «Слава богу, мы не дали Украине “Томагавки”.
