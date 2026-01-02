Посольство РФ раскрыло, какую страну Зеленский использовал для кровавой атаки на Хорлы

«Вот как Зеленский использует военную помощь и спонсорство Нидерландов — для убийства мирных жителей», — говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.
Дипломаты выразили надежду, что Нидерланды осудят этот террористический акт. Они подчеркнули, что атака была тщательно спланирована — беспилотники направили именно туда, где люди собрались встречать Новый год.
В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по зданиям с гражданскими. По предварительным данным, погибли 24 человека, включая ребёнка, более 50 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Власти Херсонской области объявили двухдневный траур. Губернатор Сальдо доложил о происшествии Владимиру Путину. Президент сравнил этот удар с трагедией в Одессе в 2014 году, когда националисты сожгли заживо 48 человек.
