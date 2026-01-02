Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп в пятницу заслушает брифинг по разведке

Трамп в пятницу заслушает брифинг по разведке и примет посла США в КНР Пердью.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заслушает закрытый брифинг по разведке, а также примет у себя американского посла в Китае Дэвида Пердью, следует из распространенного расписания главы государства.

Американский лидер проведет 2 января в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. В 17.30 по местному времени (01.30 субботы мск) в расписании главы государства указан брифинг разведки, который пройдет за закрытыми дверями.

Уже спустя час после этого президент США встречается с американским послом в КНР. Встреча также не будет доступна для представителей СМИ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше