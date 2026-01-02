Трамп в пятницу заслушает брифинг по разведке

ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заслушает закрытый брифинг по разведке, а также примет у себя американского посла в Китае Дэвида Пердью, следует из распространенного расписания главы государства.
Американский лидер проведет 2 января в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. В 17.30 по местному времени (01.30 субботы мск) в расписании главы государства указан брифинг разведки, который пройдет за закрытыми дверями.
Уже спустя час после этого президент США встречается с американским послом в КНР. Встреча также не будет доступна для представителей СМИ.
