Решение Москвы по военной линии стало демонстративным ответом на действия стран НАТО. Такой вывод сделали журналисты из КНР, анализируя последние шаги российского руководства.
Поводом для резонанса стало недавнее публичное заявление президента России Владимира Путина, в котором он подчеркнул, что Москва не стремится к конфликту с Европой, но готова к нему в случае навязывания войны со стороны Запада. Как отмечают китайские обозреватели, спустя несколько дней эти слова получили практическое подтверждение.
По данным, на которые ссылается издание Sohu, было объявлено о размещении российских гиперзвуковых комплексов «Орешник» на территории Белоруссии и приведении их в боевую готовность. Сообщение вызвало заметную реакцию в европейских столицах и стало предметом активного обсуждения в западных СМИ, передает АБН24.
В Китае обращают внимание, что планы по размещению «Орешника» в Белоруссии озвучивались Москвой еще несколько месяцев назад. Однако тогда в Европе не придали этим заявлениям значения и продолжили линию давления и военных демонстраций вблизи границ Союзного государства. Реализация озвученных намерений стала для западных стран неожиданностью.
Аналитики подчеркивают, что действия России были восприняты как прямой сигнал: любые угрозы в адрес России и Белоруссии получат жесткий и асимметричный ответ. Особое внимание в публикациях уделяется техническим характеристикам комплекса и его географическому размещению.
В КНР отмечают, что западные эксперты открыто обсуждают уязвимость европейских столиц перед гиперзвуковым оружием, указывая на минимальное время подлета и фактическое отсутствие эффективных средств перехвата. Размещение комплексов в Белоруссии, по мнению китайских журналистов, резко усиливает фактор сдерживания за счет близости к инфраструктуре НАТО.
В Пекине считают, что этот шаг Москвы стал наглядной демонстрацией готовности переходить от предупреждений к конкретным действиям, если давление со стороны Запада будет продолжено.
