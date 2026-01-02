Поводом для резонанса стало недавнее публичное заявление президента России Владимира Путина, в котором он подчеркнул, что Москва не стремится к конфликту с Европой, но готова к нему в случае навязывания войны со стороны Запада. Как отмечают китайские обозреватели, спустя несколько дней эти слова получили практическое подтверждение.