Появилось видео передачи США чипа из сбитого на подлёте к резиденции Путина дрона

Минобороны РФ показало видео передачи представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве начинки украинского беспилотника, сбитого на подлёте к резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Судя по ролику, речь идёт о чипе.

Источник: Life.ru

Видео © Минобороны РФ.

Переданные США материалы позволяют восстановить маршрут полёта и параметры управления дроном ВСУ. Это даёт возможность объективно оценить характер атаки и происхождение применённых средств.

В ночь на 29 декабря Киев попытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области с применением десятков беспилотников, однако атака была отражена силами ПВО. После этого в Москве заявили о пересмотре переговорной позиции, а ряд мировых лидеров выразили возмущение произошедшим. Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что этот инцидент его глубоко шокировал. Он добавил: «Слава богу, мы не дали Украине “Томагавки”. 1 января стало известно, что Россия передала США данные с направлявшегося на резиденцию Путина украинского БПЛА.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

