Мадуро: демократии на Западе больше не представляют интересы граждан

Мадуро заявил, что западная модель демократии оказалась в состоянии упадка.

Источник: Аргументы и факты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что западная модель демократии находится в состоянии глубокого упадка и больше не отражает интересы общества. Такое мнение он высказал в интервью испанскому журналисту Игнасио Рамонету.

По его оценке, так называемая либеральная демократия на Западе утратила связь с населением и превратилась в систему, лишенную реального народного участия. Мадуро считает, что подобные политические модели легко поддаются внешнему управлению и манипуляциям.

«Вне всяких сомнений, западная демократия, которую называют либеральной, вошла в стадию окончательного упадка. Она больше не представляет народа. Это демократии без людей. Демократии, которыми манипулируют», — сказал Мадуро.

Также венесуэльский лидер отметил, что правительства западных стран, по его мнению, действуют в интересах узких элит, включая миллиардеров и крупные корпорации. Он добавил, что ситуацию усугубляет доминирующее влияние цифровых платформ, через которые общественное мнение формируется с помощью эмоционального давления и манипуляций в социальных сетях.

Ранее Мадуро заявил о готовности Каракаса рассматривать возможности для сотрудничества с Соединёнными Штатами при условии, что диалог будет вестись на основе взаимного уважения и отказа от колониального подхода.

