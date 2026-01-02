Объяснено, как Россия неожиданно вмешалась в конфликт Японии и Китая

Аналитики издания NetEase отмечают, что Москва действовала в привычной для себя жесткой и прямолинейной манере. Несколько дней назад глава российского МИД Сергей Лавров высказался о ситуации в Восточной Азии, и эти слова были восприняты в Токио как серьезный дипломатический удар.