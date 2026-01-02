Губернатор Дмитрий Демешин ознакомился с состоянием «гостевого» маршрута в Хабаровске

— Сегодня посмотрели городские остановки, мы их в Хабаровском крае меняем во многих территориях: в Амурске, Комсомольске, Хабаровске. И будем менять и в других городах. Очень важно, чтобы остановки были теплые, чтобы люди не мерзли зимой в ожидании общественного транспорта. Поставил задачу также оснастить их информационными табло, особенно на крупных остановках, чтобы жителям было понятно, когда какой автобус приходит, — отметил Дмитрий Демешин.