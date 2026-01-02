Губернатор Дмитрий Демешин ознакомился с состоянием «гостевого» маршрута в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проверил ход работ по обустройству «гостевого» маршрута в краевой столице, а также оценил завершение реконструкции улицы Краснодарской.
В 2025 году на маршруте планировалось обновить не менее 30 остановок. К концу года полностью обустроили 42 остановочных павильона, 28 из которых — «тёплые», что особенно важно в зимний период.
Работы велись как за счёт бюджета, так и с привлечением предпринимателей-арендаторов и инвесторов. Некоторые павильоны совмещены с торговыми киосками, где можно купить воду и другие напитки, а также пирожки и другой перекус. На каждой такой остановке есть информационное табло и камеры видеонаблюдения.
По словам заместителя председателя правительства края по инфраструктуре Ирины Горбачёвой, в планах — обновление в общей сложности 66 остановок на «гостевом» маршруте и ещё около 60 — вне маршрута, в других районах Хабаровска. Проект, включающий работы по ремонту дорог, обновлению павильонов и благоустройству прилегающей территории, реализуется также в Комсомольске-на-Амуре и Амурске.
— Сегодня посмотрели городские остановки, мы их в Хабаровском крае меняем во многих территориях: в Амурске, Комсомольске, Хабаровске. И будем менять и в других городах. Очень важно, чтобы остановки были теплые, чтобы люди не мерзли зимой в ожидании общественного транспорта. Поставил задачу также оснастить их информационными табло, особенно на крупных остановках, чтобы жителям было понятно, когда какой автобус приходит, — отметил Дмитрий Демешин.
Губернатор отметил важность и другого инфраструктурного проекта — реконструкции улицы Краснодарской, которая была расширена с двух до четырёх полос. Появились новые съезды, остановки, освещение и светофоры.
— Это разгрузило и улицу Демьяна Бедного, и Краснодарскую, и в целом поток по Карла Маркса стал гораздо более уверенно двигаться. Все это благодаря усилиям власти — мы выделяли финансирование на данные цели краевого бюджета. Также я поставил задачу в следующем году реконструировать улицу Воронежскую. Ее тоже надо расширять, и это тоже задача, которую мы будем решать вместе с городскими властями, — заявил губернатор Дмитрий Демешин.
Гостевой, он же «маршрут № 1», протяжённостью 14,5 км, связывает аэропорт, центр города и железнодорожный вокзал, проходит по улицам Карла Маркса, Муравьёва-Амурского, Тургенева, переулку Дьяченко, улице Шевченко, Уссурийскому бульвару, улицам Ленина и Ленинградской. Работы включают обновление остановочных павильонов, обустройство пешеходных переходов, ремонт дорожного полотна, модернизацию светофоров, нанесение разметки, озеленение.
Напомним, с 1 января 2026 года содержание «Маршрута № 1» в Хабаровске перешло в ведение краевого правительства.