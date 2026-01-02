Ричмонд
Дмитриев поинтересовался, будут ли западные СМИ освещать трагедию в Хорлах

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли западные СМИ освещать украинскую атаку на Хорлы Херсонской области, при которой погибли 24 человека.

Политик также сделал репост публикации одного из блогеров, который написал о произошедшем событии.

— Осветит ли это какое-нибудь традиционное СМИ? — написал он в социальной сети X.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, высказалась о сомнениях западных СМИ по поводу числа жертв при атаке дронов ВСУ по кафе в Хорлах в Херсонской области.

Президент России Владимир Путин также заслушал доклад от губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Глава региона рассказал о ситуации в связи с ударом ВСУ и следственных действиях.

Кроме того, на сайте Сальдо опубликовали первый список погибших в Хорлах, опознаны семь человек. Установить личности всех погибших возможно только после проведения генетической экспертизы.

Трагедия произошла в новогоднюю ночь. Украинская армия тремя дронами ударила по кафе и гостинице на побережье Черного моря. Пострадали более 50 человек.

