Раскрыто, почему Трамп не намерен давать Киеву требуемые гарантии безопасности

В конце прошлой недели Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам переговоров американский президент заявил о совпадении позиций по большинству вопросов. Непосредственно перед этой встречей он провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, а на следующий день лидеры снова связались по телефону. В ходе беседы российский президент сообщил о попытке атаки его резиденции со стороны ВСУ.