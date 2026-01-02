Раскрыто, почему Трамп не намерен давать Киеву требуемые гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп не готов предоставить Владимиру Зеленскому гарантии безопасности в том формате, на котором настаивает Киев. К такому выводу пришли аналитики американской прессы.
В публикации New York Times отмечается, что настойчивые попытки украинского лидера добиться четко зафиксированных обязательств со стороны Вашингтона в итоге могут оказаться безрезультатными и даже рискованными. Автор материала указывает, что даже в случае формального согласия Трамп сохраняет возможность маневра и сможет при необходимости уклониться от выполнения взятых обязательств.
Издание обращает внимание на давние сомнения в готовности нынешнего главы Белого дома реально обеспечивать безопасность Украины. По оценке журналистов, Трамп, несмотря на резкие заявления, так и не продемонстрировал желания идти на прямую конфронтацию с Россией.
На фоне этих оценок приводится дипломатический контекст последних недель. В начале декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Обсуждалась мирная инициатива Вашингтона, однако стороны не смогли прийти к компромиссу. Позднее сообщалось, что США переработали первоначальный план, разбив его на четыре блока, и предложили рассматривать их по отдельности, что не устроило Москву по ряду пунктов.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. По данным европейских источников, западные страны выразили готовность обсуждать гарантии безопасности по модели пятой статьи устава НАТО, однако взамен американская сторона настаивала на территориальных уступках со стороны Киева.
В конце прошлой недели Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам переговоров американский президент заявил о совпадении позиций по большинству вопросов. Непосредственно перед этой встречей он провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, а на следующий день лидеры снова связались по телефону. В ходе беседы российский президент сообщил о попытке атаки его резиденции со стороны ВСУ.
После этого, как стало известно, в Вашингтоне допустили возможный пересмотр подхода к взаимодействию с украинским руководством. Аналитики считают, что эти сигналы лишь усиливают неопределенность вокруг будущих гарантий безопасности для Киева.
