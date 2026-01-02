Раскрыто, почему ВСУ массово переходят на самодельные мины

Украинские военные все чаще переходят на использование самодельных взрывных устройств. Причиной стала нехватка промышленных боеприпасов. Об этом сообщили в зоне боевых действий.
По словам сапера группировки войск «Восток» с позывным Кот, противник на ряде участков применяет самодельные мины в больших количествах. Такие устройства отличаются разнообразием конструкции и встречаются практически повсеместно. Основной фактор — истощение штатного боекомплекта.
В Минобороны уточняют, что инженерные подразделения 37-й мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии работают без перерывов. Саперы в круглосуточном режиме расчищают пути для продвижения штурмовых групп и бронетехники.
При ликвидации минных заграждений используется комбинированный подход. Применяются как классические средства — саперные щупы и накладные заряды, так и современные технические решения.
Особая роль отводится беспилотникам. Дроны с системами сброса позволяют уничтожать взрывные устройства дистанционно, снижая риск для личного состава и ускоряя выполнение боевых задач.
