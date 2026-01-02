Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, почему ВСУ массово переходят на самодельные мины

Украинские военные все чаще переходят на использование самодельных взрывных устройств.

Украинские военные все чаще переходят на использование самодельных взрывных устройств. Причиной стала нехватка промышленных боеприпасов. Об этом сообщили в зоне боевых действий.

По словам сапера группировки войск «Восток» с позывным Кот, противник на ряде участков применяет самодельные мины в больших количествах. Такие устройства отличаются разнообразием конструкции и встречаются практически повсеместно. Основной фактор — истощение штатного боекомплекта.

В Минобороны уточняют, что инженерные подразделения 37-й мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии работают без перерывов. Саперы в круглосуточном режиме расчищают пути для продвижения штурмовых групп и бронетехники.

При ликвидации минных заграждений используется комбинированный подход. Применяются как классические средства — саперные щупы и накладные заряды, так и современные технические решения.

Особая роль отводится беспилотникам. Дроны с системами сброса позволяют уничтожать взрывные устройства дистанционно, снижая риск для личного состава и ускоряя выполнение боевых задач.

Читайте также: Раскрыто, каким образом Кремль ответил на наглые провокации НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше