Кремлевская звезда, ручная работа и традиции: курганские политики раскрыли любимые новогодние игрушки

Курганские VIP назвали свои любимые новогодние игрушки.
В преддверии Нового 2026 года представители власти Курганской области поделились своими воспоминаниями о любимых елочных игрушках. Оказывается, у каждого политика есть особенные новогодние украшения, которые вызывают не только праздничное настроение, но иногда даже связаны с выбором профессионального пути. Кто-то бережно хранит советские реликвии, а кто-то отдает предпочтение ручной работе местных мастеров. URA.RU собрало информацию о том, какие любимые новогодние игрушки у курганских политиков.
Стеклянная звезда как символ управленческих амбиций.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что его любимым елочным украшением всегда была стеклянная звезда. Глава региона с ностальгией вспоминает, как в детстве старательно устанавливал это хрупкое украшение на макушку новогоднего дерева.
«Эта миссия всегда давалась мне непросто, приходилось постоянно поправлять звезду, чтобы она держалась ровно и красиво», — поделился Шумков. По его словам, именно эта детская привычка добиваться идеального результата сформировала в нем стремление к управленческой работе. Помимо звезды, губернатор признался в особой любви к гирляндам и «веселым огонькам», которые создают праздничную атмосферу в доме.
Рукодельные шедевры курганских мастеров.
Сенатор от Курганской области Сергей Муратов отметил, что для него особую ценность представляют елочные украшения, созданные вручную. Недавно политик пополнил свою коллекцию новыми экземплярами, которые специально заказал у мастеров из Половинского округа.
«Я выбрал фигурки Деда Мороза, Снегурочки и русских богатырей. Такие игрушки хранят тепло рук их создателей и являются не просто украшениями, а настоящими произведениями искусства», — рассказал Муратов.
Кремлевская звезда в миниатюре.
Депутат Курганской областной Думы Владимир Семенов, как и губернатор Шумков, считает, что самая почетная миссия при украшении новогодней елки — установка звезды на ее верхушку.
«В моем детстве у нас была особенная звезда рубинового цвета, изготовленная из качественной по советским меркам пластмассы. Она была со шнуром и светилась почти как на кремлевских башнях», — с теплотой вспоминает депутат.
Такое украшение, считает Семенов, было не только элементом праздничного декора, но и своеобразным символом причастности к большой стране, что, возможно, повлияло на формирование гражданской позиции будущего политика.
Семейные традиции в новогоднем оформлении.
Депутат городской Думы Кургана Анастасия Романович рассказала, что ее любимые елочные украшения — это гирлянды, которые когда-то выбрали ее родители. «Каждый год, достаю эти гирлянды, и они неизменно создают в доме ту самую атмосферу праздника из детства», — поделилась Романович.
Рассказы представителей курганской элиты о любимых елочных игрушках — это не просто милые истории из личной жизни. Они отражают более глубокие культурные коды и традиции, которые формируют идентичность как отдельных людей, так и целого региона.
Новогодние украшения становятся своеобразным мостом между прошлым и будущим, между детством и взрослой жизнью, между личными воспоминаниями и общественной деятельностью. И неважно, идет ли речь о скромной стеклянной звезде или целой коллекции рукотворных шедевров, главное — те чувства и ассоциации, которые они вызывают, создавая неповторимую атмосферу праздника и объединяя людей.