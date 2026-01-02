Турцию предупредили об ограничениях от США в случае покупки истребителей F-35

«Я не люблю выражение “я же говорил”, но иногда вынужден его использовать. Обращаюсь к поклонникам F-35! Я говорил: когда вы купите этот самолёт F-35, который является источником проблем, ключ от него будет не у вас, и вы не сможете использовать его там, где не хочет ваш дядя Сэм», — приводит РИА «Новости» слова экс-атташе.
Сефа добавил, что теперь ждёт реакции от тех, кто настаивает на покупке этих истребителей.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация «серьёзно» рассматривает продажу Турции F-35. Он выразил уверенность, что его коллега Реджеп Тайип Эрдоган не применит эти самолёты против Израиля.
