NYT усомнилась в готовности Трампа соблюдать гарантии безопасности для Украины

Автор материала отмечает, что желание украинского политика получить чёткие гарантии понятно, однако в реальности оно может обернуться разочарованием и даже дополнительными угрозами. Издание подчёркивает, что даже в случае формальных обещаний Трамп способен гибко интерпретировать их, уходя от реального исполнения.
«Неустанное стремление Зеленского добиться конкретных гарантий безопасности понятно, но в конечном итоге окажется тщетным и, возможно, даже опасным», — говорится в публикации.
В NYT также указывают, что сомнения в надёжности подобных гарантий связаны с отсутствием у Трампа готовности к прямому противостоянию с Россией. Это, по мнению газеты, делает любые обещания Вашингтона для Киева крайне неопределёнными.
К слову, в ходе встречи в Мар-а-Лаго Зеленский не получил ожидаемой поддержки от Трампа. Но президент США заявил, что был достигнут большой прогресс. По его словам, на переговорах остаются один-два сложных нерешённых вопроса. В частности, Трамп подчеркнул, что вопрос суверенитета Донбасса предстоит решить. Кроме того, он отметил, что большинство украинцев выступает за прекращение боевых действий. Американский лидер уверен, что соглашение по Украине может быть достигнуто через пару недель. Он попросил Зеленского поторопиться со сделкой.
