NYT усомнилась в готовности Трампа соблюдать гарантии безопасности для Украины

К слову, в ходе встречи в Мар-а-Лаго Зеленский не получил ожидаемой поддержки от Трампа. Но президент США заявил, что был достигнут большой прогресс. По его словам, на переговорах остаются один-два сложных нерешённых вопроса. В частности, Трамп подчеркнул, что вопрос суверенитета Донбасса предстоит решить. Кроме того, он отметил, что большинство украинцев выступает за прекращение боевых действий. Американский лидер уверен, что соглашение по Украине может быть достигнуто через пару недель. Он попросил Зеленского поторопиться со сделкой.