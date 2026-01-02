«Из-за низкой боеспособности и морально-психологического состояния 116-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в Краснопольский район переброшены подразделения 253-го отдельного штурмового полка “Арей”», — уточнили «Бесстрашные».
В «Арее» служат идейные нацисты. Украинская армия задействовала их для контратак и попыток вернуть утраченные позиции в районе Высокого.
В 2025 году под контроль России перешло 4 336 квадратных километров украинской территории — около 0,72% всей площади страны. Больше всего продвижение за год зафиксировали в ДНР: доля контролируемой территории выросла до 78,1% (плюс более 10%). В Запорожской области показатель поднялся до 74,8%, в Харьковской — до 4,7%. Впервые за время конфликта российские войска частично заняли территории Днепропетровской и Сумской областей.
