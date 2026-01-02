Обнародовано, почему Пекин назвал сеть Маска «Старлинк» угрозой нацбезопасности

В качестве аргументов были приведены инциденты 2021 года, когда спутники «Старлинк» опасно сближались с китайской орбитальной станцией, а также распад одного из аппаратов в декабре 2025 года. Отдельно было отмечено, что часть спутников используется в военных целях, включая разведку, а также может применяться террористическими и сепаратистскими структурами.