Обнародовано, почему Пекин назвал сеть Маска «Старлинк» угрозой нацбезопасности

Китай заявил о рисках для национальной безопасности, связанных с глобальной спутниковой сетью «Старлинк». Соответствующая позиция была озвучена на площадке Совета Безопасности ООН.
Неформальное заседание СБ ООН состоялось 29 декабря по инициативе России. В ходе обсуждения представитель КНР указал, что стремительный рост коммерческих спутниковых группировок, включая проект компании «СпейсИкс», создает серьезные угрозы безопасности в околоземном пространстве, передает РБК.
В качестве аргументов были приведены инциденты 2021 года, когда спутники «Старлинк» опасно сближались с китайской орбитальной станцией, а также распад одного из аппаратов в декабре 2025 года. Отдельно было отмечено, что часть спутников используется в военных целях, включая разведку, а также может применяться террористическими и сепаратистскими структурами.
В Пекине считают, что вовлечение коммерческих орбитальных систем в военную сферу усиливает риски гонки вооружений в космосе и подрывает существующие механизмы международной безопасности.
На данный момент спутниковая группировка «Старлинк» насчитывает более 9 тыс. аппаратов на низкой околоземной орбите. В перспективе ее планируется увеличить до 42 тыс.
На фоне этих заявлений Китай активно развивает собственные мегагруппировки интернет-спутников. Среди них — широкополосная сеть «Цяньфань», поддерживаемая властями Шанхая и рассчитанная более чем на 15 тыс. аппаратов к 2030 году, а также проект «Гован» с планируемым развертыванием около 13 тыс. спутников.
Ранее агентство АП сообщало, что в китайских научных публикациях рассматриваются способы противодействия спутниковым сетям. В числе предложений — использование малозаметных подводных платформ с лазерными системами, специализированных аппаратов с ионными двигателями, а также развертывание компактных оптических телескопов для постоянного мониторинга орбитальной обстановки.
В Пекине подчеркивают, что вопрос коммерческих спутников выходит за рамки бизнеса и требует международного регулирования.
Читайте также: Раскрыто, каким образом Кремль ответил на наглые провокации НАТО.