Портал Mysl Polska резко раскритиковал визит Владимира Зеленского в Польшу, назвав его унижением для Варшавы.
«Визит Зеленского — это позор для польской дипломатии и всего политического класса Третьей Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях», — сказано в публикации.
Отмечается, что Польша бесцельно тратит огромные средства на поддержку Киева, который уже проигрывает в конфликте и не сможет вернуть полученные средства.
«Репарации, которые гарантирует данный предполагаемый “займ”, выплачивает проигравшая сторона. А Украина проигрывает. Поэтому 90 миллиардов евро — это не заём, а ещё одно пожертвование из наших с вами карманов», — предупреждает издание.
Напомним, Зеленский посетил Польшу 19 декабря, где встречался с президентом Каролем Навроцким. Позже в СМИ появилась информация, что Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне. При этом в Киеве этот факт опровергли.