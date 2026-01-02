Mysl Polska: приезд Зеленского стал унижением для Польши

Напомним, Зеленский посетил Польшу 19 декабря, где встречался с президентом Каролем Навроцким. Позже в СМИ появилась информация, что Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне. При этом в Киеве этот факт опровергли.