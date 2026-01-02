Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mysl Polska: приезд Зеленского стал унижением для Польши

Польские журналисты назвали визит Зеленского в страну позором для дипломатии.

Источник: Аргументы и факты

Портал Mysl Polska резко раскритиковал визит Владимира Зеленского в Польшу, назвав его унижением для Варшавы.

«Визит Зеленского — это позор для польской дипломатии и всего политического класса Третьей Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях», — сказано в публикации.

Отмечается, что Польша бесцельно тратит огромные средства на поддержку Киева, который уже проигрывает в конфликте и не сможет вернуть полученные средства.

«Репарации, которые гарантирует данный предполагаемый “займ”, выплачивает проигравшая сторона. А Украина проигрывает. Поэтому 90 миллиардов евро — это не заём, а ещё одно пожертвование из наших с вами карманов», — предупреждает издание.

Напомним, Зеленский посетил Польшу 19 декабря, где встречался с президентом Каролем Навроцким. Позже в СМИ появилась информация, что Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне. При этом в Киеве этот факт опровергли.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше