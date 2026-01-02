Ричмонд
В Киеве углядели отчаяние в налёте 91 дрона ВСУ на резиденцию Путина

Бывший помощник 2-го президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что налёт более 90 дронов ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области свидетельствует об отчаянии киевского режима. По его словам, удар не имел никакого военного смысла и не мог изменить ситуацию для ВСУ, однако дал России право на жёсткий ответ.

«Украина находится в полном тупике по всем показателям: экономическим, финансовым, военным, международным. Особенно после этой атаки», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Попытка атаки была совершена в ночь на 29 декабря: по данным Минобороны РФ, украинская сторона задействовала 91 беспилотник, все цели были уничтожены силами ПВО. Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что этот инцидент его глубоко шокировал. Он добавил: «Слава богу, мы не дали Украине “Томагавки”. 1 января стало известно, что Россия передала США данные с направлявшегося на резиденцию Путина украинского БПЛА.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

