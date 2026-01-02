Ричмонд
Три штурмовые группы ВСУ уничтожены у Лимана во время контратаки

В районе Лимана Харьковской области уничтожили три штурмовые группы Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

«Противник предпринял попытку контратаки тремя сводными штурмовыми группами 57-й и 58-й отдельной мотопехотных бригад на пикапах. В ходе комплексного огневого поражения все три группы уничтожены», — пишет «Северный ветер».

Ранее в ДНР на боевом задании погиб воевавший на стороне ВСУ австралийский наёмник Аллан Уилсон. Он погиб за неделю до свадьбы — это была его последняя миссия перед отпуском, после которого он планировал жениться.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.