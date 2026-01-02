NYT: Трамп не намерен выполнять требования Украины по безопасности

Президент США Дональд Трамп не намерен предоставлять Владимиру Зеленскому гарантии безопасности в том формате, который тот запрашивает. Об этом заявила газета New York Times.
В статье отмечается, что стремление Зеленского получить конкретные гарантии вполне оправдано, однако, по мнению авторов, это усилие окажется напрасным и может даже иметь опасные последствия. Кроме того, если Трамп всё же согласится на какие-либо обязательства по Украине, он сможет легко манипулировать ими, чтобы избежать их выполнения.
New York Times также указывает, что существуют сомнения относительно готовности Трампа исполнять американские гарантии безопасности для Украины из-за того, что, несмотря на периодические угрозы, Трамп никогда не проявлял желания открыто противостоять России.
Напомним, что в начале декабря президент России Владимир Путин встретился в Кремле со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. На встрече обсуждались детали мирной инициативы, но компромисс так и не был достигнут. Путин позже сообщил, что Вашингтон разделил 27 пунктов первоначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их по отдельности.
Несколько дней спустя в Берлине состоялась встреча делегаций США и Украины.
На прошлой неделе во Флориде Трамп провёл встречу с Зеленским, по результатам которой американский лидер заявил о достижении взаимопонимания по 95%вопросов. Перед переговорами с Зеленским Трамп созвонился с Путиным.