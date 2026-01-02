NYT: Трамп не намерен выполнять требования Украины по безопасности

В статье отмечается, что стремление Зеленского получить конкретные гарантии вполне оправдано, однако, по мнению авторов, это усилие окажется напрасным и может даже иметь опасные последствия. Кроме того, если Трамп всё же согласится на какие-либо обязательства по Украине, он сможет легко манипулировать ими, чтобы избежать их выполнения.