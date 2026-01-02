«Можно с уверенностью говорить, что Зеленский будет выдвигать условия, на которые Россия не согласится. Потому что ему выгодно затянуть конфликт, чтобы не допустить выборы и получить новую эскалацию», — сказал он.
Эксперт отметил, что стратегия затягивания войны опирается на поддержку европейских партнёров и финансирование из Брюсселя.
«Это может говорить о том, что Зеленский, хотя и явно не в себе по многим вопросам, однако далеко не так прост, как хочет казаться. И это большая проблема», — подытожил Дэвис.
Ранее во Франции предупредили, что новые атаки украинских беспилотников могут лишить Зеленского поддержки президента США Дональда Трампа. По мнению экспертов, действия Киева противоречат договорённостям, о которых, как утверждает сам Зеленский, он говорил с Трампом во Флориде.
