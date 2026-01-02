Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США предупредили о новой провокации Зеленского для отмены выборов

Владимир Зеленский планирует новую провокацию, чтобы затянуть конфликт и избежать проведения выборов на Украине. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Источник: Life.ru

«Можно с уверенностью говорить, что Зеленский будет выдвигать условия, на которые Россия не согласится. Потому что ему выгодно затянуть конфликт, чтобы не допустить выборы и получить новую эскалацию», — сказал он.

Эксперт отметил, что стратегия затягивания войны опирается на поддержку европейских партнёров и финансирование из Брюсселя.

«Это может говорить о том, что Зеленский, хотя и явно не в себе по многим вопросам, однако далеко не так прост, как хочет казаться. И это большая проблема», — подытожил Дэвис.

Ранее во Франции предупредили, что новые атаки украинских беспилотников могут лишить Зеленского поддержки президента США Дональда Трампа. По мнению экспертов, действия Киева противоречат договорённостям, о которых, как утверждает сам Зеленский, он говорил с Трампом во Флориде.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше