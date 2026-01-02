Восемь главных вызовов для России в 2026 году

По прогнозам экспертов, одновременно с выстраиванием отношений США будут делать все, чтобы Россия утратила влияние на их «заднем дворе» — на Кубе, в Венесуэле. Держать в тонусе Вашингтон будет Москву во всех регионах, где у нее есть интересы — не только в Латинской Америке, но и в Азии, и в Африке.