Восемь главных вызовов для России в 2026 году

Эксперты назвали главные вызовы и риски, которые ждут Россию в 2026 году.
В 2026 году Россия столкнется с новыми вызовами, прогнозируют аналитики. Опрошенные URA.RU эксперты говорят, что к существующим вызовам и рискам могут добавиться новые, и властям предстоит реагировать на них. Причем речь идет не только о внешних трудностях, но и о внутренних, которые могут возникнуть как из-за продолжения украинского конфликта, так и в случае его завершения.
Вызов 1. Противостояние с Западом.
У президента США Дональда Трампа нет действенных рычагов, чтобы остановить Владимира Зеленского, считает политолог Дмитрий Родионов.
Противостояние с коллективным Западом в 2026 году продолжится. Как считает руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов, это вообще долгоиграющая история. В первую очередь — из-за Украины. "Зеленский издевается и открытым текстом говорит, что не собирается ни о чем договариваться и выполнять какие-то обязательства.
Он тянет время, а у Трампа нет эффективных рычагов принудить его и, главное, европейскую партию войны к миру", — объясняет Родионов.
Политолог Сергей Станкевич считает, что России предстоит попытаться уйти «от назревающего раскола Европы и долгой холодной войны с группой ключевых европейских государств». «России нужна, как минимум, невраждебная Европа. А в перспективе — Европа, готовая к прагматическому сотрудничеству», — полагает он.
А пока, говорит политолог Вадим Козюлин, от европейцев стоит ждать новых провокаций. Украина теряет позиции в конфликте. Чтобы повысить ставки, британцы могут организовать новые теракты на инфраструктуре.
Вызов 2. Потеря союзников.
Запад не оставит попыток оторвать от России страны Центральной Азии, считает политолог Вадим Козюлин. Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов прогнозирует новый виток усиления антироссийской риторики и оказания давления на Россию, который «может привести к развороту или охлаждению отношений с теми, кто сегодня занимает нейтральную и сбалансированную позицию».
Эксперты опасаются, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может утратить большинство после парламентскх выборов.
По прогнозу директора по аналитическим проектам АПЭК Михаила Нейжмакова, после выборов в Венгрии, которые пройдут весной 2026 года, в случае утраты большинства в парламенте партией премьер-министра Виктора Орбана (он единственный, кто блокирует антироссийские решения ЕС), могут осложниться отношения с ЕС. Нейжмаков допускает также осложнение ситуации в Балтийском регионе, попытки задержания судов из-за подозрений в принадлежности к российскому «теневому флоту».
Вызов 3. Отношения с США.
Укрепление и развитие геостратегического диалога с США станет одним из вызовов 2026 года, уверен политолог Сергей Станкевич. Неважно, удастся завершить украинский конфликт в тесном взаимодействии, или России придется идти до конца в одиночестве.
«Долгосрочный мир с выходом в благоприятную постконфликтную ситуацию принесет именно взаимодействие двух великих держав. А все остальные вынуждены будут встраиваться в согласованную конфигурацию», — отмечает Станкевич.
Политолог Орлов одним из рисков называет «изменчивость политики внешних партнеров». Это касается и позиции США в отношении России, и Турции — в обоих случаях «внешнеполитические курсы партнеров могут резко измениться».
Президент США Дональд Трамп хочет договориться с Россией, но на своих условиях.
По прогнозам экспертов, одновременно с выстраиванием отношений США будут делать все, чтобы Россия утратила влияние на их «заднем дворе» — на Кубе, в Венесуэле. Держать в тонусе Вашингтон будет Москву во всех регионах, где у нее есть интересы — не только в Латинской Америке, но и в Азии, и в Африке.
Вызов 4. Жизнь после СВО.
Завершение конфликта на Украине, если это произойдет в 2026 году, также станет вызовом для страны. Политолог Антон Орлов считает, что создание и укрепление механизмов профессиональной переподготовки, психологической помощи и содействия в трудоустройстве станет «критически важным для долгосрочной социальной стабильности и успешного возвращения ветеранов СВО к мирной жизни».
Замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин называет эту ситуацию «фантомом СВО». Если спецоперация закончится, возвращение мобилизованных и контрактников домой станет «серьезным стресс-фактором для социальной системы». Кроме того, считает Карягин, людям нужен будет новый некий мега-проект.
Гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский называет растущую финансовую нагрузку на россиян и снижение доходов основным вызовом 2026 года. «Чтобы нивелировать и компенсировать этот сложный вызов, мер господдержки не хватит. Для этого нужно устойчивое экономическое развитие», — убежден политолог.
Вызов 5. Безопасность.
Эксперты опасаются, что провокаторы могут использовать ветеранов СВО в своих преступных целях.
В 2026 году, считают эксперты, есть рискам возникновения «внутреннего фронта». По словам политолога Станкевича, властям важно не допустить «псевдореволюционного беззакония».
«Не дать возможность разного рода агитаторам и провокаторам, криминальным группировкам под политическими лозунгами толкать людей, прошедших СВО, к войне на внутреннем фронте, к наведению “справедливости” силой оружия», — считает Станкевич.
Политолог Нейжмаков объясняет усиление рисков и вызовов, связанных с угрозой безопасности страны, ростом тревожности в обществе. Будут ли они нивелированы, зависит от чиновников на местах, которым предстоит больше общаться с людьми на фоне экономических проблем. Не исключает эксперт и некоторого «усиления активности локальных протестных групп, например, по градостроительным и экологическим» вопросам.
Вызов 6. Технологическое лидерство.
Обеспечение технологического суверенитета для России — это серьезный вызов, считает политолог Александр Асафов. Эксперт ожидает гонку в сфере искусственного интеллекта и в космических технологиях.
С тем, что «определенная технологическая архаика» станет вызовом для России в 2026 году, согласен и политолог Дмитрий Нечаев. «Пока остаются серьезные проблемы в промышленном комплексе, не так много новых производств. Остаются проблемы и в сельском хозяйстве — нет планки продовольственной безопасности», — считает эксперт.
Вызов 7. Экономика, санкции и неопределенность.
Главный риск для экономики — стагфляция.
Властям придется выбирать между снижением инфляции и поддержкой роста экономики, полагает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Экономика рискует попасть в состояние стагфляции, когда экономический рост замедляется, а инфляция растет. Главное, чтобы стагнация не перешла в кризис», — отмечает Калачев.
В целом, стоит вопрос — какой будет послевоенная гражданская экономика, говорит политолог Дмитрий Журавлев. «Экономику, которая будет воевать, создать легче, чем сформировать экономику послевоенную», — убежден эксперт.
Крупный бизнес в экономике больше всего пугает неопределенность, признался URA.RU глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Это связано с санкциями в отношении российских компаний и топ-менеджеров (не известно, кто еще попадет в эти списки) и вторичными санкциями в отношении партнеров России в других странах.
Вызов 8. Парламентские выборы.
Парламентские выборы 2026 года, по мнению экспертов, пройдут по консервативному сценарию, и «Единая Россия» сохранит большинство в Госдуме. Однако как считает политолог Калачев, есть риски более низкой явки на эти выборы, чем было пять лет назад, на фоне «растущей тревожности» населения.
Политолог Карягин считает, что на эти выборы постараются оказать влияние европейцы. «По линии ПАСЕ они уже активно пытаются организоваться с антисистемщиками. Интриг и неопределенности еще очень много», — говорит эксперт.