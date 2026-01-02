Ричмонд
Над Россией уничтожены 64 украинских БПЛА. Военная операция, день 1409-й

Силы ПВО за ночь сбили 64 украинских беспилотника над десятью российскими регионами, сообщило Минобороны. Были перехвачены 20 БПЛА в Самарской области, по восемь — в Воронежской и Саратовской, семь — над территорией Московского региона, в том числе пять дронов, летевших на Москву. Еще по шесть БПЛА уничтожили в Рязанской и Ростовской областях, три — в Тульской, два — в Белгородской, по одному — в Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:58 Сотрудники СK РФ обнаружили и изъяли фрагменты украинских БПЛА, атаковавших гостиницу и кафе в Хорлах Херсонской области.

8:39 ❗️В результате атаки ВСУ на Херсонскую область погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. В медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди них 5 детей.

8:37 Элитное подразделение ВСУ ~ «Волки да Винчи» требуют вывода из окрестностей Гуляйполя~, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, за последние сутки подразделение потеряло несколько десятков человек личного состава.

8:23 Подразделения 253-го отдельного штурмового полка ВСУ «Арей», участвовавшие во вторжении в Курскую область, переброшены в Сумскую область, сообщает ТАСС.

8:15 После атаки ВСУ на Херсонскую область в больницах находятся 14 пострадавших, среди них пять детей. ~Состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое~, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

8:05 ? Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских БПЛА.

▪️ 20 — над территорией Самарской области,

▪️ 8 — над территорией Воронежской области,

▪️ 8 — над территорией Саратовской области,

▪️ 7 — над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву,

▪️ 6 — над территорией Рязанской области,

▪️ 6 — над территорией Ростовской области,

▪️ 3 — над территорией Тульской области,

▪️ 2 — над территорией Белгородской области,

▪️ 1 — над территорией Курской области,

▪️ 1 — над территорией Калужской области,

▪️ 1 — над территорией Пензенской области,

▪️ 1 — над территорией Тамбовской области.

8:00 Сегодня 1409-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

