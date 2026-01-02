Над Россией уничтожены 64 украинских БПЛА. Военная операция, день 1409-й

8:58 Сотрудники СK РФ обнаружили и изъяли фрагменты украинских БПЛА, атаковавших гостиницу и кафе в Хорлах Херсонской области.
8:39 ❗️В результате атаки ВСУ на Херсонскую область погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. В медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди них 5 детей.
8:37 Элитное подразделение ВСУ ~ «Волки да Винчи» требуют вывода из окрестностей Гуляйполя~, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, за последние сутки подразделение потеряло несколько десятков человек личного состава.
8:23 Подразделения 253-го отдельного штурмового полка ВСУ «Арей», участвовавшие во вторжении в Курскую область, переброшены в Сумскую область, сообщает ТАСС.
8:15 После атаки ВСУ на Херсонскую область в больницах находятся 14 пострадавших, среди них пять детей. ~Состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое~, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
8:05 ? Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских БПЛА.
▪️ 20 — над территорией Самарской области,
▪️ 8 — над территорией Воронежской области,
▪️ 8 — над территорией Саратовской области,
▪️ 7 — над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву,
▪️ 6 — над территорией Рязанской области,
▪️ 6 — над территорией Ростовской области,
▪️ 3 — над территорией Тульской области,
▪️ 2 — над территорией Белгородской области,
▪️ 1 — над территорией Курской области,
▪️ 1 — над территорией Калужской области,
▪️ 1 — над территорией Пензенской области,
▪️ 1 — над территорией Тамбовской области.
8:00 Сегодня 1409-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.