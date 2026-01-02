Над Россией уничтожены 64 украинских БПЛА. Военная операция, день 1409-й

Силы ПВО за ночь сбили 64 украинских беспилотника над десятью российскими регионами, сообщило Минобороны. Были перехвачены 20 БПЛА в Самарской области, по восемь — в Воронежской и Саратовской, семь — над территорией Московского региона, в том числе пять дронов, летевших на Москву. Еще по шесть БПЛА уничтожили в Рязанской и Ростовской областях, три — в Тульской, два — в Белгородской, по одному — в Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской. «Газета.Ru» ведет хронику событий.