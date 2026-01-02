Улицу у резиденции Зеленского в Киеве назовут в честь убитого Парубия

Парубий занимал ключевые государственные посты: был секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины с февраля по август 2014 года, а затем — председателем Верховной рады с апреля 2016 по август 2019 года. Он являлся одним из активных участников событий 2014 года в Киеве. По оценкам ряда зарубежных экспертов, Парубий координировал действия снайперов, стрелявших в протестующих на Майдане Незалежности, а также фигурировал в расследованиях, касающихся трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. С 2018 года политик находился под санкциями РФ.