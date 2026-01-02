Решение о переименовании поддержали 57% участников голосования на портале «Киев Цифровой». Улица расположится в престижном районе, вдоль Мариинского парка, между улицей Грушевского и Парковой дорогой, в непосредственной близости от Мариинского дворца (резиденции главы киевского режима Владимира Зеленского) и здания парламента.
Парубий занимал ключевые государственные посты: был секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины с февраля по август 2014 года, а затем — председателем Верховной рады с апреля 2016 по август 2019 года. Он являлся одним из активных участников событий 2014 года в Киеве. По оценкам ряда зарубежных экспертов, Парубий координировал действия снайперов, стрелявших в протестующих на Майдане Незалежности, а также фигурировал в расследованиях, касающихся трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. С 2018 года политик находился под санкциями РФ.
Андрей Парубий был убит 30 августа. Украинские власти предположили причастность России к этому преступлению. Камеры сняли, как его застрелил мужчина в форме курьера. Через несколько дней подозреваемого задержали силовики. Позже, общаясь с журналистами, он признался, что пошёл на преступление, чтобы отомстить киевскому режиму. Также СБУ объявила о задержании британского инструктора по обвинению в причастности к нескольким убийствам, включая расстрел Парубия.
