Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал жителей Европейского союза «бедными европейцами» после обещания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен активнее бороться с самоубийством западной цивилизации.
«Бедные европейцы — Урсула обещает еще активнее бороться с самоубийством западной цивилизации в 2026 году», — написал он в соцсети Х.
В своем обращении глава Еврокомиссии пообещала, что в 2026 году ее команда будет продолжать работать над «полной мобилизацией исключительного потенциала» европейских стран, а также отстаивать ценности, на которые «рассчитывают друзья» Евросоюза.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал фон дер Ляйен оставить свой пост из-за милитаристского подхода к политике. По его словам, текущие вызовы и острые дискуссии в Евросоюзе требуют перемен, которые неизбежно наступят.