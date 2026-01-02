Обращение Стубба с перекошенным галстуком вызвало вопросы в Финляндии

Само новогоднее обращение было посвящено внешнеполитической повестке. Президент заявил, что отношения Финляндии и России, по его оценке, изменились необратимо, однако конкретных пояснений этому тезису не дал. Также он затронул тему конфликта на Украине, отметив, что, по его мнению, перспективы мира стали ближе, и пообещал поддержку Киеву в вопросах суверенитета и территориальной целостности.