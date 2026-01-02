Ричмонд
Обращение Стубба с перекошенным галстуком вызвало вопросы в Финляндии

Новогоднее выступление президента Финляндии Александра Стубба привлекло внимание не только содержанием, но и внешним видом главы государства.

Как отмечает издание Iltalehti, зрители заметили, что галстук Стубба был перекручен и выглядел мятым. Журналисты подчеркивают, что подобный эпизод происходит не впервые. Аналогичная деталь уже попадала в объективы камер во время официального визита финского лидера в Эстонию в 2024 году.

Само новогоднее обращение было посвящено внешнеполитической повестке. Президент заявил, что отношения Финляндии и России, по его оценке, изменились необратимо, однако конкретных пояснений этому тезису не дал. Также он затронул тему конфликта на Украине, отметив, что, по его мнению, перспективы мира стали ближе, и пообещал поддержку Киеву в вопросах суверенитета и территориальной целостности.

Контекст заявления вызвал дополнительный резонанс на фоне недавних высказываний из Москвы. Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил о военном прошлом Финляндии и заявил, что годы нейтралитета не стерли исторические страницы сотрудничества с нацистской Германией. Он также подверг критике антироссийскую риторику финского президента.

Новогоднее обращение Стубба, задуманное как политический сигнал, в итоге запомнилось финской аудитории в том числе из-за детали, которая, по мнению прессы, не соответствовала статусу момента.

