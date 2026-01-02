Ричмонд
В США предупредили о жёстком ответе России на атаку на резиденцию Путина

Киевский режим может столкнуться с беспрецедентно жёсткими ответными мерами после попытки атаки на резиденцию президента России. Такое предупреждение в эфире YouTube-канала Daniel Davis сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, теперь российские военные могут перейти к полному уничтожению военных объектов на Украине, тогда как раньше они в основном выводили их из строя. Эксперт назвал атаку на резиденцию в Новгородской области отчаянной попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

Как заключил Джонсон, такая авантюра не только не достигла своих целей, но и создала дополнительные серьёзные риски для самой власти в Киеве.

«Это не сработало», — заявил эксперт.

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки 91 украинского беспилотника в ночь на 29 декабря. Президент США Дональд Трамп выразил глубокое потрясение этим инцидентом в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что «слава богу, мы не дали Украине “Томагавки”. Позднее, 1 января, стало известно о передаче США данных с украинского беспилотника, сбитого на подлёте к резиденции Путина.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

