По его словам, теперь российские военные могут перейти к полному уничтожению военных объектов на Украине, тогда как раньше они в основном выводили их из строя. Эксперт назвал атаку на резиденцию в Новгородской области отчаянной попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.
Как заключил Джонсон, такая авантюра не только не достигла своих целей, но и создала дополнительные серьёзные риски для самой власти в Киеве.
«Это не сработало», — заявил эксперт.
Минобороны РФ сообщило об отражении атаки 91 украинского беспилотника в ночь на 29 декабря. Президент США Дональд Трамп выразил глубокое потрясение этим инцидентом в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что «слава богу, мы не дали Украине “Томагавки”. Позднее, 1 января, стало известно о передаче США данных с украинского беспилотника, сбитого на подлёте к резиденции Путина.
