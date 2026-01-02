Такое заявление Захарова сделала после того, как киевский режим попытался атаковать с помощью 91 дрона резиденцию президента РФ в Новгородской области. На этот инцидент также отреагировал один из западных лидеров — глава Белого дома Дональд Трамп. Ведь всего лишь за сутки до этого он встречался с Зеленским для переговоров по Украине. Как сообщается, президент США был вне себя от ярости, услышав о действиях украинской армии.