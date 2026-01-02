Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Варшаву оказался унижением для польской дипломатии. Об этом пишет портал Mysl Polska.
«Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях», — сказано в публикации.
Авторы статьи отмечают, что польское правительство тратит огромные деньги на поддержание уже проигравшей Украины, которые Киев будет просто не в состоянии вернуть.
«Таким образом, 90 миллиардов евро — это еще одно пожертвование, а вовсе не заем. Пожертвование из наших карманов», — подчеркивается в публикации.
Напомним, Зеленский посетил Польшу 19 декабря 2025 года, где встретился с президентом страны Каролем Навроцким. Визит начался со скандала, поскольку в Министерстве иностранных дел республики были возмущены отсутствием в составе делегации представителя польского правительства.
Тем временем, как писал сайт KP.RU, затягивание мирных переговоров со стороны Зеленского означает, что он боится их проведения и мира. По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, как только состоятся полноценные переговоры, украинским войскам придется капитулировать.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава киевского режима, поддерживаемый Западом, стал угрозой для них. Захарова назвала Зеленского «монстром» и подчеркнула, что его действия, включая события в Африке, имеют реальные последствия. Западное оружие, отправленное на Украину, распространилось по миру, а европейские страны начинают видеть в Зеленском коррумпированного лидера. Дипломат призвала западные страны осознать эту угрозу для своего будущего.
Такое заявление Захарова сделала после того, как киевский режим попытался атаковать с помощью 91 дрона резиденцию президента РФ в Новгородской области. На этот инцидент также отреагировал один из западных лидеров — глава Белого дома Дональд Трамп. Ведь всего лишь за сутки до этого он встречался с Зеленским для переговоров по Украине. Как сообщается, президент США был вне себя от ярости, услышав о действиях украинской армии.