Iltalehti: Стубб произносил новогоднее обращение в кривом и мятом галстуке

Президент Финляндии Александр Стубб произнёс новогоднее обращение в мятом и криво завязанном галстуке, что не осталось незамеченным зрителями. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.
Отмечается, что это не первый случай, когда у главы государства возникают проблемы с галстуком. Аналогичная ситуация произошла во время его визита в Эстонию в 2024 году.
В своём новогоднем обращении Стубб заявил, что отношения Финляндии и России изменились навсегда. Он также отметил, что трансформация затрагивает и взаимодействие Хельсинки с Вашингтоном.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что в прошлом году именно финские политики, включая президента Стубба, отличились наиболее абсурдными заявлениями.