Украинский военный рассказал, как ВСУ убили его напарника при сдаче в плен

По словам пленного, они с напарником находились в окопе, когда к ним подошли российские разведчики группировки «Центр», приказали сложить оружие и сдаться. ВСУшники выполнили требование. Литкин утверждает, что их уже взяли в плен со связанными руками, когда в напарника попала ракета с украинского дрона.
В интервью Литкин также заявил, что не видит смысла возвращаться на Украину. Он обвинил киевское командование, что оно гонит граждан на верную смерть. Пленный также рассказал о системе обмана и наказаний в рядах ВСУ.
«Я умирать не хочу», — заключил украинский военный.
Ранее пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк рассказал, что провёл примерно полтора месяца в изоляции в окопе в районе Димитрова. Он заявил, что вместе с сослуживцем их доставили в Мирноград, где им выдали рацию и поручили обустроить наблюдательный пункт недалеко от разрушенного моста.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.