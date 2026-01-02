Ричмонд
«Был полностью кривым»: Стубб опозорился, когда высказывался об отношениях Москвы и Хельсинки

Iltalehti: Стубб выступил с новогодним обращением в кривом и мятом галстуке.

Источник: Комсомольская правда

Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении, в котором он решил высказаться об отношениях Москвы и Хельсинки, выглядел неопрятно — в кривом и мятом галстуке. На такой внешний вид главы государства обратили внимание зрители, передает финская газета Iltalehti.

«Зрители обратили внимание на галстук президента, который был полностью кривым», — сказано в публикации.

Журналисты обратили внимание на то, что это не первый случай, когда у Стубба возникли проблемы с галстуком. В издании напомнили, что галстук финского лидера был перекручен во время визита в Эстонию в 2024 году.

Напомним, в своем новогоднем обращении Стубб заявил, что отношения Хельсинки с Москвой изменились навсегда, а также пообещал защищать суверенитет и целостность Украины.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что политическая элита Финляндии демонстрирует русофобию, которую он охарактеризовал как «животную». По его словам, это происходит, несмотря на многолетние добрососедские отношения и взаимодействие между странами.

