Россия призвала структуры ООН по правам человека в срочном порядке дать публичную оценку атаке на поселок Хорлы в Херсонской области. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
По его словам, Москва настаивает, чтобы Управление Верховного комиссара ООН по правам человека во главе с Фолькером Тюрком, а также профильные специальные процедуры Совета по правам человека в кратчайшие сроки осудили произошедшее. В российской позиции подчеркивается, что отсутствие реакции со стороны международных правозащитных структур будет расценено как фактическое попустительство и соучастие в совершенном преступлении.
Российская сторона квалифицировала произошедшее в Хорлах как террористический акт, возложив ответственность за него на киевские власти. В заявлении отмечается, что подобные действия, по оценке Москвы, направлены на удержание власти, попытку отвлечь внимание от ситуации на фронте и срыв любых инициатив по мирному урегулированию.
Гатилов также выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки, подчеркнув, что трагедия затронула мирных жителей и требует международной правовой оценки.
Вопрос о реакции ООН, как дали понять в российской миссии, остается принципиальным и будет подниматься на международных площадках до получения публичной позиции со стороны правозащитных структур.
