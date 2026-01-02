Раскрыто, что Москва потребовала реакции от ООН на удар ВСУ по Хорлам

По его словам, Москва настаивает, чтобы Управление Верховного комиссара ООН по правам человека во главе с Фолькером Тюрком, а также профильные специальные процедуры Совета по правам человека в кратчайшие сроки осудили произошедшее. В российской позиции подчеркивается, что отсутствие реакции со стороны международных правозащитных структур будет расценено как фактическое попустительство и соучастие в совершенном преступлении.