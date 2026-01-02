Согласно информации, военнослужащий выполнял боевую задачу на передовой позиции в непосредственной близости от противника. Снабжение водой и продовольствием осуществлялось с помощью сброса грузов с беспилотных летательных аппаратов. За время этой сложной миссии он значительно похудел. В ходе операции разведчик был произведён в звание, получил ранение и в настоящее время проходит восстановление в госпитале.
Сам военный не склонен возвышать свой опыт. Как отмечается в публикации, он не считает свои действия чем-то исключительным и не видит в выполнении задания героизма, полагая, что просто добросовестно исполнял свой воинский долг.
Ранее российские вооружённые силы сообщили о нанесении удара по учебному центру операторов беспилотников ВСУ в Черниговской области. По данным российских силовых структур, в результате атаки, осуществлённой с использованием беспилотников «Герань-2», были уничтожены казармы, где находились украинские военнослужащие. Потери противника составили до взвода личного состава.
