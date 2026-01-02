Российский разведчик Шадр похудел на 17 кг при выполнении боевого задания на СВО

Согласно информации, военнослужащий выполнял боевую задачу на передовой позиции в непосредственной близости от противника. Снабжение водой и продовольствием осуществлялось с помощью сброса грузов с беспилотных летательных аппаратов. За время этой сложной миссии он значительно похудел. В ходе операции разведчик был произведён в звание, получил ранение и в настоящее время проходит восстановление в госпитале.