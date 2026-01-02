Корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер считает, что в своём новогоднем обращении Владимир Зеленский продемонстрировал неуместный воинственный настрой, вместо того чтобы стремиться к мирному диалогу с Россией.
Он отметил, что, хотя Зеленский заявляет о желании мира и противостоянии продолжению конфликта, на самом деле он подчёркивает готовность продолжать его.
Ваннер также предположил, что Украина не намерена останавливаться и будет использовать любую доступную помощь от своих европейских союзников.
Ранее сообщалось, что в своем новогоднем обращении Владимир Зеленский заявил о важности поддержки США и выразил надежду на её продолжение. Он выступил на фоне монумента «Родина-мать», который был подсвечен в цвета американского флага и украшен флагами других западных стран.