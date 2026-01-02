Welt: Зеленский показал неуместный воинственный дух в новогоднем обращении

Ранее сообщалось, что в своем новогоднем обращении Владимир Зеленский заявил о важности поддержки США и выразил надежду на её продолжение. Он выступил на фоне монумента «Родина-мать», который был подсвечен в цвета американского флага и украшен флагами других западных стран.