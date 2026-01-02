Ричмонд
Москва обвинила Зеленского в использовании помощи Нидерландов для терактов

Российская дипмиссия в Гааге возложила ответственность за гибель мирных жителей в Херсонской области на киевские власти и заявила, что военная помощь Нидерландов используется для атак по гражданским объектам.

Поводом стало нападение беспилотников на кафе и гостиницу в поселке Хорлы, где в новогоднюю ночь находились мирные жители. По данным региональных властей, удар был нанесен целенаправленно по месту празднования. В результате погибли 24 человека, в том числе ребенок, более 50 получили ранения.

В российском посольстве в Нидерландах заявили, что произошедшее демонстрирует, каким образом Киев распоряжается западным оружием и финансированием. В дипмиссии подчеркнули, что атака носила заранее спланированный характер, поскольку беспилотники были направлены точно в точку массового скопления гражданских лиц.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Расследование ведется по статье о гибели более 20 мирных жителей.

Заявление российской стороны прозвучало на фоне решений Гааги о дальнейшем расширении военной поддержки Киева. В декабре правительство Нидерландов объявило о намерении направить в 2026 году дополнительные 700 млн евро на военную помощь Украине, значительная часть которых предназначена для беспилотных систем. Ранее между странами были подписаны соглашения о совместном производстве дронов, а также контракты на сотни тысяч аппаратов общей стоимостью сотни миллионов евро.

С начала конфликта Нидерланды зарезервировали на военную поддержку Украины около 13,6 млрд евро, из которых почти 8,7 млрд уже реализованы.

В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву затягивают конфликт и напрямую вовлекают страны НАТО в боевые действия. Российские власти подчеркивают, что такие поставки рассматриваются как фактор эскалации и не способствуют мирному урегулированию.

Читайте также: Захарова жестко ответила сомневающимся в жертвах удара по Херсонской области.

