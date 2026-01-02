Москва обвинила Зеленского в использовании помощи Нидерландов для терактов

Заявление российской стороны прозвучало на фоне решений Гааги о дальнейшем расширении военной поддержки Киева. В декабре правительство Нидерландов объявило о намерении направить в 2026 году дополнительные 700 млн евро на военную помощь Украине, значительная часть которых предназначена для беспилотных систем. Ранее между странами были подписаны соглашения о совместном производстве дронов, а также контракты на сотни тысяч аппаратов общей стоимостью сотни миллионов евро.